Slecht nieuws voor de match, maar KRC Genk wint toch oefenwedstrijd tegen Utrecht

Racing Genk blijft foutloos in de voorbereiding. In de eerste echte test van dit nog prille seizoen nam het nu ook de maat van eredivisionist FC Utrecht. Pluspunten: goals van de youngsters Nemeth en El Khannouss, speelminuten voor Ito en Dessers. Minpunt: een blessure voor Onuachu.

Vier min 20’ers

Dikke pech voor coach Wouter Vrancken nog voor de aftrap. Paul Onuachu blesseerde zich tijdens de opwarming en blies de aftocht. Andras Nemeth was zijn vervanger. De Zuid-Afrikaanse Hongaar liet zich niet pramen en wiste na het half uur de vroege achterstand uit.

Wouter Vrancken: “Geen verrassing. Ik wist dat Nemeth 60 minuten in de benen had. Bovendien heeft hij een neus voor goals. Leuk voor mij natuurlijk dat het uitgerekend twee jonge gasten uit de eigen academie zijn die de doelpunten voor hun rekening nemen. Nogmaals het bewijs dat er bij Genk uitstekend gewerkt wordt met de jeugd. In het verloop van de wedstrijd liepen op een gegeven moment, na de wissel van Thorstvedt, zelfs vier min-20’ers in onze voorhoede. Ik leer de kwaliteiten van die jongens steeds beter kennen. Wel moeten we er zorgvuldig mee omgaan.”

Leerrijke tegengoal

Al bij al mocht de 2-1 overwinning die na 90 minuten op het bord stond, verdiend worden genoemd. Zeker in de slotfase had de voorsprong nog uitgediept kunnen, lees moeten worden.

Wouter Vrancken: “Ik val in herhaling. Maar ik wil nogmaals onderstrepen hoe fijn het is om vast te stellen dat de jongens gefocust zijn op wat we hen op training aanreiken. De reactie bij balverlies was doorgaans uitstekend. We gaven al bij al niet heel veel weg. En zo’n tegengoal is dan weer een leerrijk moment dat je eruit kan pikken. Als één speler druk gaat zetten en een ander wil een blok neerzetten, krijg je problemen. Aan de hand van de beelden kan ik hen daarop wijzen en hen ook weer slimmer maken.”

© MOOIJ, MARTIN

Dessers altijd bereid

De coach durfde het al aan om Ito en Dessers, die pas afgelopen maandag hun eerste trainingsminuten maakten, een half uur voor de leeuwen te gooien. Vrancken sloot Dessers trouwens nadrukkelijk in de armen. “Cyriel bevestigt de verhalen die ik over hem hoor. Hij zit in de spelersraad, dat zegt voldoende. Bij hem zal je nooit worden geconfronteerd met problemen op het vlak van bereidheid. Ik hoop van ganser harte dat hij blijft. Dat geldt trouwens voor iedereen. Van mij moet er niet veel veranderen. Ik weet dat er rond Thorstvedt ook van alles beweegt. Dat heeft hij mij bevestigd. Maar hij zei mij ook dat hij alles voor Genk zal blijven geven, zolang hij bij ons is. Met hem en ook met Lucumi is er dus geen enkel probleem. Zij zullen hun voetje niet terugtrekken om een blessure te voorkomen. Ik ben trouwens ook tevreden over de onderlinge coaching. Ook daar zetten we stappen. Cuesta, McKenzie, Thorstvedt, Hrosovsky, je hoort ze misschien niet naast het veld. Maar ze geven de jongens rond hen wel degelijk richtlijnen. Kortom, ik ben tot nu toe dik tevreden.”

Onuachu: adductoren

Paul Onuachu haakte af tijdens de warming-up. “Bij een trap voelde hij iets in de adductoren”, aldus Wouter Vrancken. “Het is afwachten wat de precieze aard is van de blessure. Maar het heeft geen zin om in deze fase van de voorbereiding risico’s te nemen.”

Datzelfde gold voor Bryan Heynen en Mike Trésor. Heynen had last van kleine kwaaltjes, Trésor had zijn voet omgeslagen na een trap op training. Niks ernstigs. In principe zijn zij zaterdag tegen Volendam weer inzetbaar.

© MOOIJ, MARTIN

KRC GENK: Vandevoordt – Preciado, Cuesta, Lucumi, Jukleröd – Ouattara, Thorstvedt - John, Toma, Oyen - Nemeth.

VERVANGINGEN: 37’ Thorstvedt door El Khannouss, 37’ John door Abid, 60’ Preciado door Muñoz, 60’ Cuesta door Didden, 60’ Lucumi door McKenzie, 60’ Jukleröd door Arteaga, 60’ Aziz door Geusens, 60’ Toma door Hrosovsky, 60’ Abid door Ito, 60’ Nemeth door Dessers, 60’ Oyen door Paintsil.

FC UTRECHT, 1ste helft: Barkas – Ter Avest,; van der Hoorn, Viergever, van der Kust – Brouwers, Booth, Lottin – Sylla, van de Streek, Boussaid.

FC UTRECHT, 2de helft: Raatsie – Rawlins, Kluivert, van der Maarel, Warmerdam – Maher, van den Bergh, Shein – El Azrak, Veerman, Mahi.

DOELPUNTEN: 14’ van de Streek 0-1, 32’ Nemeth 1-1, 56’ El Khannouss 2-1.