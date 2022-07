Rebellie in Koewacht. Het dorp in het Waasland is van oudsher verdeeld tussen de gemeenten Moerbeke en Stekene (en dan ligt er nog een deel in Nederland). Maar nu willen die van het Moerbeekse deel zich afscheuren en aansluiten bij Stekene. Pamfletten worden gebust, petities gaan rond. “Eén dorp, één gemeente: dat zou voor iedereen makkelijker zijn.” Maar de rebellen hullen zich in mistige anonimiteit.