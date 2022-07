Politie verhindert nieuwe aanslag tijdens feestelijkheden in de VS: twee mannen opgepakt met aanvalsgeweren en munitie

De politie in Richmond, in de Amerikaanse staat Virginia, heeft naar eigen zeggen een nieuwe aanslag met vuurwapens tijdens feestelijkheden voor de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag verijdeld.

Het politiehoofd van Richmond, Gerald Smith, maakte woensdag bekend dat een 38-jarige man en een 52-jarige man zijn opgepakt en twee aanvalsgeweren, een pistool en 223 kogels in beslag genomen zijn. Volgens Smith waren de twee van plan het vuur te openen op een mensenmassa bij de feestelijkheden in Richmond van afgelopen maandag. “We weten niet wat hun motief was”, zei hij.

De politie had een tip gekregen. “Een oproep heeft op 4 juli talrijke levens gered”, klonk het nog.

Tijdens een parade voor de Onafhankelijkheidsdag in Highland Park, in de Amerikaanse staat Illinois, had een 21-jarige het vuur geopend. Zeven mensen kwamen daarbij om, verschillende anderen raakten gewond. De vermoedelijke dader bekende later te hebben geschoten.