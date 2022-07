De economie staat in brand, valt er nog iets te blussen? “Niet de vraag óf recessie er komt, maar hoe zwaar die zal zijn”

De inflatie die als een op hol geslagen trein voortdendert, de energieprijzen die de pan uitswingen, de euro die onder druk staat, almaar minder mensen die een eigen zaak starten… En dat na een eerste jaarhelft waarin het faillissementen regende en de beurzen het slechtst presteerden in dertig jaar. De economische situatie is op zijn zachtst gezegd ‘uitdagend’ en de centrale banken slagen er niet in de brand te blussen. In die mate dat het recessiespook weer op de loer ligt. Staan we aan de vooravond van een economische storm? En wat betekent dat voor ons?