Amerikaanse sancties tegen netwerk dat Iraanse olie verkoopt

Door de Amerikaanse sancties worden de tegoeden van de betrokkenen in de Verenigde Staten bevroren. Amerikaanse burgers mogen ook geen zaken meer met hen doen.

De Verenigde Staten willen Iran overhalen om opnieuw in het nucleaire akkoord van Wenen van 2015 te stappen. Ex-president Donald Trump trok de VS in 2018 unilateraal uit dat akkoord en legde vervolgens een reeks sancties op aan Iran, waarvan sommige gericht waren tegen de belangrijke oliesector. Iran begon als reactie daarop de beperkingen voor zijn nucleaire programma die waren vastgelegd in het akkoord, geleidelijk aan te overtreden. Er vinden momenteel onderhandelingen plaats over een terugkeer naar het akkoord van beide partijen, maar die zitten momenteel in een impasse.

“Terwijl de VS een akkoord met Iran nastreeft om terug te keren naar het atoomakkoord, blijven we al onze bevoegdheden gebruiken om sancties op te leggen tegen de verkoop van olie en petrochemicaliën”, aldus de Amerikaanse staatssecretaris voor Terrorisme en Financiële intelligentie, Brian Nelson.