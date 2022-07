FBI en MI5 waarschuwen voor Chinese commerciële spionage

De Britse en Amerikaanse veiligheidsdiensten FBI en MI5 waarschuwen voor een toename van de Chinese commerciële spionage in het Westen. Dat deden ze in een zeldzame gezamenlijke toespraak op het hoofdkwartier van de Britse inlichtingendienst in Londen.

In een toespraak voor bedrijfsleiders en leidinggevenden in Thames House zeiden Ken McCallum, directeur-generaal van MI5, en Chris Wray, directeur van de FBI, dat de dreiging van Chinese spionnen toeneemt.

Wray zei dat de Chinese dreiging een “complex, blijvend en doordringend gevaar” is voor de VS en Groot-Brittannië en andere bondgenoten, en “de grootste bedreiging op lange termijn vormt voor onze economische en nationale veiligheid”. China is “vastbesloten uw technologie te stelen (...) en die te gebruiken om uw zaken te ondermijnen en uw markt te domineren”, zei hij.

Volgens McCallum heeft MI5, de binnenlandse inlichtingendienst van het Verenigd Koninkrijk, zijn activiteiten met betrekking tot China zorgvuldig uitgebouwd. “Vandaag voeren we zeven keer zoveel onderzoeken uit als in 2018”, zei hij. “En dat terwijl we een aanzienlijke inspanning blijven leveren tegen Russische en Iraanse dreigingen.”

Hij voegde eraan toe dat de Chinese inlichtingendiensten traag en geduldig te werk gaan bij het ontwikkelen van bronnen en het verkrijgen van toegang tot informatie.

“Wat betreft volume is het grootste deel van wat bedreigd wordt door de agressie van de Chinese Communistische Partij bij wijze van spreken niet datgene waarmee ik mij mee bezighoud. Het is waar u mee te maken heeft – de expertise, de technologie, het onderzoek en het geavanceerde zakelijke voordeel, ontwikkeld door en eigendom van de mensen in deze zaal, en anderen zoals u”, voegde hij eraan toe.

De twee mannen waarschuwden ook dat een Chinese invasie van Taiwan de wereldhandel en de industrie ernstig zou verstoren.