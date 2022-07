Al 45 regeringsmedewerkers opgestapt, Boris Johnson ontslaat zelf “verrader” als minister

De regering van Brits premier Boris Johnson is in totaal al 46 ministers en medewerkers verloren in de laatste dagen. Een van hen – minister Michael Gove – is woensdagavond door Johnson zelf ontslagen omdat hij als een verrader de opstand aangevuurd zou hebben.

De Britse premier Boris Johnson heeft zijn minister van Huisvesting Michael Gove ontslagen, nadat Gove hem woensdag had opgeroepen om af te treden. Volgens journalisten heeft Johnson Gove woensdagavond via de telefoon ontslagen.

“Je kunt niet naar de pers gaan en zeggen dat je de premier oproept om op te stappen, en verwachten dat je in het kabinet kan blijven”, klonk het bij bronnen binnen Downing Street. “Het is niet de eerste keer dat hij zich verraderlijk, vreselijk en deloyaal gedraagt. Dit had al jaren geleden moeten gebeuren.”

Dat hield de procureur-generaal van Engeland en Wales, Suella Braverman, niet tegen om net als Gove in de pers de premier op te roepen ontslag te nemen. Braverman, die naar eigen zeggen al jaren een supporter is van Boris Johnson, zei woensdagavond in een tv-gesprek dat “de tijd gekomen is voor de premier om op te stappen”. Ze zei zelf geen ontslag te zullen nemen wegens haar plicht in haar rol, maar besefte dat ze mogelijk ontslagen zal worden.

Braverman liet ook al weten dat ze zich kandidaat zou stellen als vervanger, mocht Johnson inderdaad opstappen en er een nieuwe leider voor de Conservatieve partij gezocht worden.

Stroom aan ontslagen

Intussen hebben al 45 regeringsfunctionarissen ontslag genomen uit ontevredenheid met Johnson. Nadat Gove ontslagen werd, kondigde diens assistent en parlementslid Danny Kruger woensdagavond zijn eigen ontslag aan, net als assistent in het ministerie van Werk en Pensioenen en parlementslid James Daly, staatssecretaris voor Wales Simon Hart, staatssecretaris voor Gezondheid Edward Argard, die door Sky News omschreven wordt als een “super loyalist”, en assistent bij het ministerie van Gezondheid en parlementslid Gareth Davies.

Hart zei in zijn ontslagbrief aan Johnson: “Ik had wanhopig gehoopt dat ik kon vermijden deze brief te schrijven, maar helaas lijkt er geen andere optie over te blijven dan terug te treden uit mijn rol als minister voor Wales. Mijn collega’s hebben zowel privé als in het openbaar hun uiterste best gedaan om u te helpen het schip te keren, maar tot mijn spijt ben ik van mening dat we het punt voorbij zijn waarop dit mogelijk is.” Hart maakte deel uit van de groep ministers die eerder op de dag naar Johnson trokken met de boodschap dat het “tijd is om te vertrekken”.

Argar had het in zijn ontslagbrief over denken aan de toekomst en integriteit, Daly zei dat “het heel duidelijk geworden is dat jij niet in staat bent onze regering te leiden” en dat hij “het vertrouwen verloren is in jouw leiderschap van onze grootse partij”. Kruger wierp dan weer op dat het de premier zou moeten zijn die opstapt.

De directe aanleiding voor de stroom aan ontslagen is de klacht tegen conservatief parlementslid Chris Pincher, die twee mannen betast zou hebben, en Johnsons reactie op dat zoveelste schandaal. Minister van Volksgezondheid Sajid Javid en minister van Financiën Rishi Sunak waren dinsdag de eersten die daardoor opstapten.

