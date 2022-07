Wordt Kamal Sowah, die 9 miljoen euro kostte en recordaankoop werd, al na een jaar afgetroefd? Club Brugge is in verregaande onderhandeling met Vedat Muriqi (28), voor wie Lazio 10 à 11 miljoen wil. Maar wie is deze - dixit Gert Verheyen - Kosovaarse tank?