Minister van Onderwijs Ben Weyts over geschorste UA-medewerkers: “Mensen mogen niet gesanctioneerd worden voor uiting van mening in privégesprek”

Mensen mogen niet gesanctioneerd worden voor de uiting van een mening in een privégesprek. Dat heeft minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) donderdag verklaard in de commissie Onderwijs. Hij reageert daarmee op de schorsing van twee medewerkers van de Universiteit Antwerpen na uitspraken over joden en Marokkanen.