Eerste plaatsverbod opgelegd: amokmaker mag zich een maand lang niet laten zien in Gentse Blaarmeersen

Volgens de burgemeester heeft de persoon in kwestie (iemand van buiten Gent) zich “meermaals manifest misdragen” op de Blaarmeersen. “De betrokkene wordt gezien als een actieve deelnemer en aanstoker van vechtpartijen op verschillende momenten”, zegt De Clercq. “Hierbij was sprake van geweld tegen politiemensen en sfeerbeheerders. Dat tolereren we niet.”

Het plaatsverbod houdt in dat de persoon zich van 4 juli tot en met 3 augustus niet mag vertonen op de gehele site van de Blaarmeersen. Als de amokmaker er toch wordt gezien, wordt hij of zij ‘verwijderd’ door de politie en volgt een boete van 350 euro. In dat geval kan het plaatsverbod ook worden verlengd. “Dit staat los van eventuele verdere gerechtelijke stappen tegen de betrokkene”, zegt De Clercq. (lees verder onder de foto)

In het weekend van 18 juni werden de Blaarmeersen overspoeld. — © David Van Hecke

Nieuwe middelen

De afgelopen weken werd het op de Blaarmeersen meermaals onrustig op zonnige dagen. Vooral in het warme weekend van 18 juni kwam het tot een overrompeling en raakten de gemoederen verhit. Een filmpje waarbij een karper uit de vijver in de lucht werd gegooid, ging gretig de ronde op sociale media.

Het plaatsverbod is een van de nieuwe middelen die de politie en de Gentse burgemeester inzetten om de rust te bewaren, na de hekken, de identiteitscontroles en het opwachten van treinen uit Brussel. Er komen deze zomer ook veiligheidscamera’s en er is een maximale capaciteit ingevoerd van 4.500 bezoekers.

Eerder in de Overpoort

De burgemeester spreekt het plaatsverbod persoonlijk uit, op basis van dossiers die de politie opstelt. Om iemand de maatregel te kunnen opleggen, is immers bewijs nodig dat iemand zeer zwaar of ‘herhaaldelijk’ de openbare veiligheid heeft verstoord.

Het is het eerste plaatsverbod voor de Blaarmeersen, maar de maatregel werd in Gent al eerder opgelegd. In september vorig jaar mocht iemand een maand lang de Overpoort niet in nadat hij rellen had gestart en spuwde naar agenten. Hetzelfde gebeurde in maart van dit jaar: toen kregen twee vechtersbazen van buiten Gent een tijdelijk Overpoort-verbod.

