Jongeren in kostuum zetten Britse bioscoopzalen waar Minions-film gedraaid wordt op stelten

Een nieuwe trend op Tiktok veroorzaakt heel wat ophef in de Britse cinema’s. Zo duiken er massaal video’s op waarin jongeren de nieuwe Minions-film gaan kijken in kostuum. Het lijkt op een onschuldige actie, maar volgens verschillende Britse cinemaketens veroorzaken de zogeheten ‘Gentleminions’ heel wat overlast tijdens de film.

De trend is ontstaan uit een populaire meme, waar personen worden afgebeeld die tickets bestellen voor een film terwijl ze op het eerste gezicht niet het doelpubliek zijn. Wie gaat immers in kostuum naar de bioscoop om de animatiefilm Minions: The rise of Gru te kijken?

Hoewel het volgens velen niet de bedoeling is om de filmzalen op stelten te zetten, loopt het in de Britse bioscopen soms uit de hand. Volgens de BBC klagen bioscoopuitbaters over lawaai, slecht gedrag en zelfs vandalisme. Daarom weigeren sommige cinemaketens nu de toegang aan jongeren die in kostuum naar de film willen gaan.

De filmstudio Universal Pictures is alvast wel enthousiast over de trend. ‘Aan iedereen die opdaagt bij Minions in pak: we zien jullie en we houden van jullie.’

TRAILER. Minions: ‘The rise of Gru’

(fc, tact)