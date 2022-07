Hoe kon jonge pilote (21) in Antwerpen overlijden na banale muggensteek? “Zeldzaam maar niet ondenkbaar”

De 21-jarige Britse Oriana Pepper kreeg vorig jaar, nadat ze in Antwerpen gestoken werd door een mug, plots een herseninfarct. Uit de autopsie blijkt nu dat de vrouw, die in ons land was om een piloten opleiding te volgen, besmet was met de bacterie staphylococcus aureus. “Het is zeldzaam maar niet helemaal ondenkbaar”, zegt entomoloog Peter Berx.