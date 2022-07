Conner Rousseau en Klaasje (ex-K3) samen op restaurant: “We zien elkaar wel vaker”

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau toont zijn tweede thuis Nieuwpoort aan voormalig K3-zangeres Klaasje Meijer. De twee kennen elkaar van in ‘The masked singer’ en hielden contact. “We zien elkaar allemaal soms nog”, zegt Rousseau.

Rousseau stuurde zelf op zijn Instagram een foto van zijn bekende bezoekster de wereld in met een pot mosselen voor de neus. “Deze Hollandse wat Belgisch eten geven”, schrijft hij er bij. “Wij komen goed overeen”, reageert hij. “En ik toon haar Nieuwpoort eens. Nu zitten we in Westfront, een museum over de Eerste Wereldoorlog. That’s it. Is dat zo speciaal? Straks zegt ze nog eens hallo aan de kindjes op kamp.”

Dat zijn de kindjes van het zomerkamp in de Barkentijn in Nieuwpoort, de plek waar Rousseau zijn engagement vond in de politiek en ook nu nog altijd zijn zomers voor een stuk spendeert. Dankzij zijn dikkere adresboek betekent dat ook de kampgangers nu een K3’tje over de vloer krijgen. (agy)