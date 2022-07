Stookoliepremie van 225 euro: heb ik er recht op? En hoe vraag ik dat aan?

Heb ik recht op een toelage?

Elk gezin dat tussen 15 november 2021 en 31 december 2022 stookolie of propaan geleverd kreeg om zijn hoofdverblijf te verwarmen, heeft recht op een toelage van 225 euro netto.

Het is een toelage dat slechts eenmaal per gezin kan worden aangevraagd en geld voor zowel eengezinswoningen als gezinnen die in een appartement wonen.

Hoe vraag ik de toelage aan?

Er bestaan twee formulieren: type A (individuele woning) en type B (voor uivesting in mede-eigendom of een opbrengsteigendom).

Je moet een formulier invullen om de toelage te kunnen ontvangen, dat kan online of op papier. Wie het online aanvraagt, kan rekenen op een snellere verwerking van het formulier maar in dat geval moet je je ook digitaal kunnen identificeren met een elektronische identiteitskaart of via Itsme.

Het papieren formulier kan je downloaden, afdrukken en vervolgens opsturen naar het volgende adres:

FOD EconomieAlgemene Directie Energie – Cel Verwarmingstoelage 225 euroKoning Albert II-laan 161000 Brussel

Het indienden van een aanvraag voor de toelage kan nog tot 10 januari 2023. De FOD Economie zal binnen de twee maanden beslissen over de geldig van de aanvraag. Wordt deze goedgekeurd, dan wordt het geld overgemaakt op de bankrekening die je op het formulier invulde.