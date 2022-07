Vijf gewonden bij stierenrennen in Pamplona

De slachtoffers zijn met kneuzingen naar het ziekenhuis gebracht. Een persoon heeft een beenblessure, een ander kreeg een klap op het hoofd en een tiener verwondde zijn schouder, aldus een woordvoerder van het Rode Kruis.

Het is de eerste keer sinds 2019 dat de beroemde, maar ook controversiële feesten opnieuw doorgaan. Door de coronacrisis werden die twee keer uitgesteld. Tot volgende week donderdag worden er ‘s ochtends dagelijks zes stieren van elk zowat 600 kilogram gelost in de smalle straten van de stad. Het doel is om dan zo dicht mogelijk voor de stieren te blijven. In de namiddag worden de dieren gedood tijdens stierengevechten.

Bezoekers van over de hele wereld zakken af naar de stad om zichzelf op de proef te stellen en mee te feesten. Jaarlijks raken daarbij tientallen lopers gewond. Sinds 1910 stierven al zestien personen tijdens het stierenrennen. De laatste keer dat dat gebeurde was in 2009.