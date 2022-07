Dit is het nieuwe seizoen van Sjotcast: nieuwe rubrieken, nieuwe specials en… een nieuwe stem

Met de competitiestart die nadert, trekt ook Sjotcast zich opnieuw op gang. De voetbalpodcast van Het Nieuwsblad heeft tijdens de korte zomerstop niet stilgezeten en pakt in zijn vijfde seizoen uit met een paar nieuwigheden. Nieuwe rubrieken, nieuwe specials en vooral: een nieuwe stem.

Welkom, Frank Raes! Gert en Guillaume, de founding fathers van Sjotcast, zetten na vier seizoenen een stapje terug en worden vervangen door de meest ervaren voetbalstem van ons land. Frank zal tweewekelijks in onze studio opduiken om zijn licht te laten schijnen op de voetbalactualiteit. In de andere weken ontvangen Lars en Yanko onze vaste clubwatchers of chef voetbal Ludo Vandewalle. De eerste reguliere aflevering verschijnt op maandag 25 juli.

Goed nieuws voor wie niet zo lang kan wachten: vanaf 18 juli lanceert Sjotcast met Mee In Vijf Minuten een nieuwe reeks. Vijf dagen lang blikt Yanko in vijf minuten vooruit op het seizoen van elke eersteklasser. In zes afleveringen van een kwartier, waarin telkens drie clubs aan bod zullen komen, wordt u zo klaargestoomd voor de competitiestart.

Naast de reguliere afleveringen op maandag knoopt Sjotcast ook dit seizoen aan met zijn specials op donderdag. Bovenop de gebruikelijke praatafleveringen met gasten mag u ook themaspecials, voorbeschouwingen en Late Night Champions League-uitzendingen verwachten. En dan moet het WK nog komen. Wat we daarvoor in petto hebben, ontdekt u de komende maanden.