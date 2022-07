Vriend van Gentse Souheila veroordeeld tot drie jaar in Egyptische cel: “Hier zijn geen woorden voor”

Ahmed Samir (31), de student die al anderhalf jaar in een Egyptische cel zit, is veroordeeld tot drie jaar gevangenis. Hij wordt ervan beschuldigd kritische Facebookberichten en nepnieuws te hebben verspreid. Zijn Gentse vriendin, Souheila Yildiz, blijft samen met Amnesty International ijveren voor zijn vrijlating.

“Hier zijn geen woorden voor”, zegt Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen. “Dit is verschrikkelijk. In de eerste plaats voor Ahmed zelf, maar ook voor zijn familie vrienden en zijn partner Souheila. Ahmed Samir had vrijgesproken moeten worden en had onmiddellijk de gevangenis moeten kunnen verlaten.”

De student Antropologie studeerde in Wenen en ging met kerst 2020 zijn familie bezoeken in thuisland Egypte. Daar werd hij echter in de boeien geslagen en gemarteld, omdat hij op Facebook enkele berichten zou hebben geplaatst met kritiek op het regime. Het plan was om een leven te starten in Gent met zijn vriendin Souheila (32), maar in plaats daarvan zit Ahmed Samir nog altijd vast in de gevangenis. (lees verder onder de foto)

Souheila en Ahmed zouden een leven beginnen in Gent. — © IF

Geen bewijs

Vorige zomer werd Ahmed veroordeeld tot vier jaar cel, maar dat vonnis heeft de Egyptische president al-Sisi nooit officieel bekrachtigd. Daarom was een nieuw proces nodig. Maandag, op de verjaardag van Ahmed, volgde het verdict: hij wordt opnieuw veroordeeld, dit keer tot drie jaar cel. Tegen die straf is geen beroep mogelijk.

Bewijs dat de student de bewuste Facebookberichten heeft geschreven, is er niet. “Maar dat doet er niet toe”, zegt De Graeve. “Deze vallen onder het recht op vrijheid van meningsuiting, en dat is een internationaal mensenrecht.”

Al sinds zijn aanhouding voeren Amnesty International en Souheila actie voor de vrijlating van Ahmed en de vele andere academici en studenten die in Egypte zijn opgesloten. Een petitie werd al 30.000 keer ondertekend en vorige maand demonstreerden ze nog met een kooi aan de Egyptische ambassade. “Genoeg is genoeg!”, zei Souheila toen. “Laat Ahmed vrij en breng hem bij me terug.”

