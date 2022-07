Nieuw record voor Europese stroomprijzen

De prijzen voor aardgas en elektriciteit kennen sinds half juni een nieuwe felle opstoot, nadat Rusland de capaciteit van de belangrijkste gaspijpleiding naar Duitsland met 60 procent heeft verminderd. De vrees bestaat dat Europa het deze winter zonder Russisch gas zal moeten doen.

Dat zorgt ervoor dat de prijs van aardgas op enkele weken tijd is verdubbeld tot 180 euro per megawattuur. Maar ook de stroomprijzen kennen al weken een opstoot. Ze volgen immers de prijzen van aardgas, maar ook van steenkool.

LEES OOK. Je kan vanaf nu stookoliepremie van 225 euro krijgen: zo vraag je ze aan

Donderdag werd een nieuw record opgetekend. De prijs om volgend jaar in Duitsland stroom te leveren steeg zo’n 11 procent naar 355 euro per megawattuur: een nieuw record. In Frankrijk steeg de stroomprijs naar 392 euro per megawattuur, ei zo na een record. De vorige records dateren van halverwege december 2021. België is met 276 euro voor levering in 2023 iets goedkoper af.

Duitsland en Frankrijk gelden als de referentie in de markt, vertelt Matthias Detremmerie, trader bij energieleverancier Elindus. “Beide landen kennen het grootste productiepark van Europa. En door de interconnectie in Europa gaat het om één grote markt”. Bovenop de vrees voor de aardgasbevoorrading speelt dat het nucleaire park van Frankrijk wegens mankementen te weinig stroom levert. In Duitsland speelt de stand van het water van de Rijn een rol. “In Duitsland zijn ze tot het besef gekomen dat ze op alle mogelijke manieren stroom gaan moeten produceren. Duitsland wil meer elektriciteit opwekken met steenkoolcentrales, maar doordat het water van de Rijn te laag staat, komt het transport van steenkool in het gedrang.”