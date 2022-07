Jaarlijkse pelgrimstocht naar Mekka van start met versoepelde coronaregels

In de buurt van de stad Mekka in Saoedi-Arabië zijn honderdduizenden pelgrims samengekomen voor het begin van de hadj, de jaarlijkse islamitische pelgrimstocht, zo meldt het Duitse persagentschap DPA. Met ongeveer een miljoen pelgrims die worden toegelaten, ligt het aantal deelnemers dit jaar opnieuw heel wat hoger dan vorig jaar. Door de coronapandemie mochten toen slechts 60.000 gelovigen deelnemen.

Nu zijn sommige coronaregels versoepeld, zoals de regels over het dragen van een mondmasker. Ook moslims uit het buitenland zijn opnieuw welkom. Deelnemers moeten wel jonger dan 65 jaar zijn en volledig gevaccineerd tegen het coronavirus.

Voor de pandemie, in 2019, namen ongeveer 2,5 miljoen moslims deel aan de hadj. Het is een van de grootste religieuze bijeenkomsten ter wereld.

Voor vrome moslims is de bedevaart een van de vijf basisverplichtingen. Iedere vrome moslim die gezond is en het zich kan veroorloven zou een keer in zijn of haar leven de bedevaart naar Mekka moeten maken. De pelgrimstocht bestaat uit een reeks religieuze rituelen die gedurende vijf dagen worden uitgevoerd in en rond de heiligste stad van de islam in het westen van Saudi-Arabië.

© EPA-EFE

© EPA-EFE

© AFP