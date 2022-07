Zalando stopt met stylingsdienst Zalon

Zalando lanceerde in 2014 Zalon waarbij klanten een stijlprofiel konden invullen waarna ze gelinkt werden aan een stylist die passende kledij en accessoires bij elkaar zocht. Vervolgens werd de bestelling, zoals alle Zalando leveringen aan huis geleverd. In 2017 kwam Zalon ook naar ons overgevlogen, maar nu wordt het platform dus opgedoekt. Al komt er wel een alternatief.

Want de dienst zal wel nog beschikbaar zijn via het Zalando Plus-programma. Dit maakt deel uit van onze ambitie om de klantenrelaties te versterken en de best mogelijke ervaring te bieden aan onze Plus-leden”, zegt woordvoerder Gilbert Kreijger aan RetailDetail. Zalon stopt in ons land op 1 augustus.

