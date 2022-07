HET PUNT VAN VAN IMPE. “De Croo wordt meer en meer de dweil van de regering. En daar wordt zijn partij behoorlijk zenuwachtig van”

Gespannen zenuwen bij Open VLD. De peilingen zijn slecht, zelfs premier De Croo zakt in de polls en de federale deals zijn helemaal niet liberaal genoeg. De partij heeft de premier zelfs een ultimatum gesteld – al weet niemand exact wat dat inhoudt. “Je voelt de steun voor De Croo afkalven. Maar de vraag is of het probleem niet veel dieper zit”, zegt Liesbeth Van Impe. Verder mogen wij als inwoners van Vlaanderen op beide oren slapen, want straks gaat het ons weer vol voor de wind - als we minister-president Jan Jambon mogen geloven tenminste. Hij stelde een “groot, wervend project” voor rond Flanders Technology, het concept uit… de jaren ’80. En de komkommertijd komt eraan, wij zijn benieuwd hoe politici die zoal vullen. Geniet van de laatste aflevering van het seizoen van Het Punt van Van Impe.