Plafond raadzaal komt naar beneden vlak nadat burgemeester vergadering afrondt: “Dit had fataal kunnen aflopen”

Woensdagvoormiddag is het plafond van de raadszaal in het gemeentehuis ingestort. Het gevaarte kwam met een harde knal neer op de tafels en stoelen. Enkele minuten daarvoor had de burgemeester er een vergadering afgerond. “Het had veel erger of zelfs fataal kunnen aflopen.”

Rond tien uur woensdagmorgen klonk een zware knal op de eerste verdieping van het gemeentehuis. Het volledige vals plafond van de raadszaal was naar beneden gekomen. Enkele medewerkers hadden de knal gehoord, maar dachten dat buiten iets was gebeurd, aangezien er net naast het gemeentehuis werken plaatsvinden. Toen ze naar boven gingen om te kijken wat er aan de hand was, zagen ze dat het plafond van de raadszaal op de grond lag.

Kort daarvoor had burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn (CD&V) nog een vergadering beëindigd. Het was meteen duidelijk dat het veel erger had kunnen zijn. “We waren vijf, hoogstens tien minuten uit de raadszaal. Het was akelig en indrukwekkend om dat plafond te zien liggen, ik kreeg er kippenvel van”, zegt de burgemeester. (lees verder onder de foto)

Algemeen directeur Ivan Vandenbussche vergaderde maandagavond nog met twintig personen in de raadszaal. “Het is voorlopig een raadsel hoe het plafond plots is ingestort.” — © lvw

Beeusaert-Pattyn had tijdens de vergadering al een doffe bons gehoord. “Het klonk alsof er een vogel hard tegen een groot raam was gevlogen. We dachten ook dat er misschien een vrachtwagen of tractor tegen de hoek van het gemeentehuis was gereden, maar zagen niet meteen iets. Toen hebben we verder vergaderd en er niet meer aan gedacht.”

Veel geluk gehad

Dat doffe geluid moet een voorbode geweest zijn van de instorting. “Er moet toen al iets zijn losgekomen, vermoed ik. Wat als we hier nog hadden gezeten? Zouden we de reflex of de tijd gehad hebben om onder de tafel te schuilen? Het is een brandwerend en dus zwaar plafond. Het had echt veel erger of zelfs fataal kunnen aflopen als er nog iemand in de raadszaal aanwezig was geweest. Dat besef is er wel.” (Lees verder onder de foto)

Sommige brokstukken bengelen nog aan het dak. — © lvw

Het is voorlopig niet duidelijk hoe het plafond zomaar naar beneden kon komen. De elektriciteit is niet beschadigd en er is geen waterinsijpeling. “De raadszaal is al 23 jaar in gebruik”, zegt algemeen directeur Ivan Vandenbussche. “Het schepencollege en de gemeenteraad komen er bijeen en maandagavond zaten we er nog met twintig mensen samen. Is het slijtage na al die jaren, of was er iets van bij de start niet in orde?”

Oorzaak

De raadszaal zal alvast een tijdje buiten gebruik zijn. “Zeker nu de vakantieperiode aanbreekt”, weet de burgemeester. “Het zal het even duren vooraleer alles opgeruimd en hersteld is, bovendien moet men eerst een oorzaak vinden. We zullen dus tijdelijk in de trouwzaal of buitenshuis vergaderen. Laat ons hopen dat we er voor de volgende gemeenteraad van eind september opnieuw onze intrek kunnen nemen.”