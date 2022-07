Kerkklok staat plots een uur verkeerd, maar klokken luiden wél nog juist: “Een raadsel”

Opvallend beeld in het centrum van Sint-Gillis-Waas. De klok van de Sint-Egidiuskerk loopt er een uurtje voor op de realiteit. Pastoor Marc Van Steen is op de hoogte van het probleem, maar het is voorlopig gissen naar de oorzaak. “Verwarrend dat de klokken wél nog juist luiden”, zegt hij.

Enkele buurtbewoners merkten het opvallende feit op aan de Sint-Egidiuskerk in Sint-Gillis-Waas. De wijzers van de klok geven niet langer het juiste tijdstip aan, maar lopen een uurtje voor op de feiten. Ook op de Facebookpagina Ge zijt van Sint-Gillis als ge… werd het nieuws uitvoerig besproken.

Sinds wanneer de klok op de toren van de kerk niet meer juist staat, is niet duidelijk. Het zou naar verluidt al enkele dagen het geval zijn. “Ik werd er eerder deze week op aangesproken door iemand uit de buurt”, vertelt pastoor Marc Van Steen, die verantwoordelijk is voor de Sint-Egidiuskerk.

Klokken luiden wél correct

Wat de precieze oorzaak zou kunnen zijn, blijft voorlopig gissen voor pastoor Marc. “We hebben dit in het verleden al eerder meegemaakt”, zegt Marc. “Vaak ging het gepaard met slechte weersomstandigheden of een blikseminslag. Dat zou nu ook de oorzaak kunnen zijn, al zijn we niet 100 procent zeker.”

Ook de gemeente kwam het bizarre nieuws ter ore. “Voor ons is het ook een raadsel hoe de vork precies aan de steel zit”, klinkt het. De kleine wijzer loopt dan wel een uur voor, toch klinkt het geluid van de klokken wel nog correct. “Het zorgt natuurlijk voor een beetje verwarring dat het uur op de klok niet overeenkomt met het luiden van de klokken”, besluit pastoor Marc. “We hebben intussen contact opgenomen met de kerkfabriek. Zij staan in voor het materiële aspect binnen de kerk en zullen zo snel mogelijk het nodige doen om de tijd weer te doen overeenkomen met de realiteit. In tussentijd zullen de mensen nog even op een andere manier het uur te weten moeten komen.”