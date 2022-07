Belgische ambassade in Kiev heropent op 11 juli

Op maandag 11 juli opent de Belgische ambassade in Kiev opnieuw de deuren. Volgens premier Alexander De Croo is het belangrijk dat ons land opnieuw een vertegenwoordiging ter plaatse kan hebben, maar het is ook een belangrijk signaal dat België aan de zijde van de Oekraïense president Volodimir Zelenski en zijn regering blijft staan, verklaarde de eerste minister donderdag.

Ambassadeur Peter Van De Velde opent volgende maandag opnieuw de ambassade in de Oekraïense hoofdstad. Niet evident in een land dat door Rusland in een oorlog is gesleurd. Volgens de diensten van de premier is aan de heropening een veiligheidsanalyse door Buitenlandse Zaken en Defensie voorafgegaan. Naar aanleiding daarvan werden de nodige maatregelen genomen om de veiligheid van de teams ter plaatse te garanderen en ervoor te zorgen dat ze in alle rust kunnen werken.

“We zullen het ter plaatse moeten zien”, verklaarde de ambassadeur donderdag na een onderhoud met de premier in Brussel. “Het is natuurlijk een serieuze uitdaging, maar op dit ogenblik is er alles aan gedaan om te zorgen voor de juiste omkadering en context zodat we op een serieuze manier kunnen werken.”

De diplomaat merkt daarbij op dat andere partnerlanden intussen weer aanwezig zijn, “en het is ook wat de Oekraïners van ons verwachten, want het is ook een symbolische kwestie.” Dat was ook de boodschap van premier De Croo na het gesprek. “Het is ook belangrijk als signaal naar de buitenwereld dat ons land aan de zijde van de Oekraïners blijft staan”, zei hij.

Toekomstmuziek

Zodra het Belgische diplomatieke team dat ambassadeur Van De Velde zal vergezellen in Kiev aankomt, zal het personeel ter plaatse de samenwerking met de ambassadeur geleidelijk aan hervatten. In eerste instantie zal de ambassade haar activiteiten toespitsen op de diplomatieke diensten en op de contacten met de Oekraïense autoriteiten.

In de mate van het mogelijke zal de ambassade ook de belangen van Belgische economische actoren ter plaatse ondersteunen, maar dat is eerder toekomstmuziek, wanneer er sprake is van heropbouw. De consulaire diensten voor Belgen blijven tot nader order bij de Belgische ambassade in Polen. Er verblijven momenteel nog 73 Belgen in Oekraïne.