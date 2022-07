Eén vraag over seks of intimiteit. Elke woensdag, via Instagram. Meer heeft vroedvrouw Uwe Porters uit Essen niet nodig om Vlaanderen aan de praat te krijgen. Voor veel koppels is woensdag dé dag om uit het bed te klappen en met elkaar in gesprek te gaan. Ook politieman Tom De Kaey, echtgenoot van Uwe, doet mee. “Soms móét hij van mij antwoorden op de vragen.”