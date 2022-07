Maïté (39) werd 30 jaar geleden slachtoffer van Eerste Wereldoorlog, nu krijgt ze eindelijk schadevergoeding: “Het veranderde mijn leven drastisch”

Maïté haar leven was op zijn zachtst gezegd turbulent te noemen maar de vrouw is trots op waar ze nu staat. — © jhm

Koekelare/Oostende/Wetteren

Vrijdag is het 30 jaar geleden dat Maïté Roël (39) uit Koekelare het slachtoffer werd van de Eerste Wereldoorlog in ons land. Op scoutskamp ontplofte een bom in het kampvuur en verloor ze als 9-jarige ei zo na haar been. Wat volgde was een turbulent leven. Vandaag kijkt de vrouw hoopvol naar de toekomst, nu ze als erkend oorlogsslachtoffer eindelijk een vergoeding kreeg. “Mijn leven is drastisch veranderd sinds het ongeval”, zegt Maïté.