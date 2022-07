Tot tien jaar cel voor een flesje cannabisolie: Amerikaanse basketbalspeelster is inzet van diplomatiek steekspel met Rusland

Ze won twee gouden olympische medailles voor de Verenigde Staten en zit nu al 140 dagen weg te kwijnen in een Russische cel. Basketbalster Brittney Griner (31) is de spil geworden in een zoveelste Koude Oorlog tussen de twee landen. Officieel zit ze vast voor drugsmokkel, nadat de Russische politie cannabisolie bij haar zou hebben aangetroffen. Griner bekende donderdag, maar zegt dat het niet de bedoeling was om een misdaad te begaan. President Biden bemoeit zich intussen met de zaak, terwijl de Russen dromen van een ophefmakende gevangenenruil.