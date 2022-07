“Verkrachter van de Samber” Dino Scala tekent beroep aan tegen maximumstraf

Dino Scala, bijgenaamd “de verkrachter van de Samber”, heeft donderdag beroep aangetekend tegen de celstraf van twintig jaar cel waartoe hij onlangs werd veroordeeld. Dat meldt een bron dichtbij het dossier. Begin juli had het hof van assisen in het Noord-Franse Douai hem veroordeeld voor zeventien verkrachtingen, twaalf pogingen tot verkrachting en 27 seksuele aanrandingen of pogingen tot.