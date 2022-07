Agent die schot lost tijdens boerenbetoging thuis belaagd en leeft nu ondergedoken met zijn gezin

Een agent die betrokken was bij het schietincident tijdens de boerenbetoging in het Nederlandse Heerenveen is samen met zijn gezin ondergedoken. Op sociale media circuleert een filmpje waarop te zien is dat boze boeren een kar vol hooi voor zijn deur hebben gedumpt. “Het is ongekend wat hier allemaal gebeurd” zegt de voorzitter van politievakbond ACP.

Op sociale media circuleren beelden van de grote strobalen die voor de woning van de agent zijn gedumpt. De politie wil voorlopig niet bevestigen dat het om het huis van de politieman gaat en zeggen dat ze het momenteel onderzoeken. Maar de landbouwers die hun protesten tegen het stikstofbeleid nog uitgebreid hebben, bevestigen dat het wel degelijk om de woning van de agent gaat.

Tijdens een van de vele betogingen in Nederland, reed een tractor deze week in de richting van de politie. Agenten voelden zich bedreigd en grepen naar hun dienstwapen. Nadien bleek dat een kogel op een haar na de 16-jarige bestuurder Jouke had gemist. De boerenzoon uit Heerenveen reed met de tractor van het familiebedrijf.

Eén van de agenten die betrokken was bij de aanhouding is nu belaagd door manifestanten, stelt politievakbond ACP. “Er zou brand zijn gesticht in zijn tuin en boeren dumpten ook hooibalen voor zijn woning, zo is te zien op sociale media.”

Er is geen grote schade, maar de politieman en zijn familie zijn vooral erg geschrokken en bang voor verdere escalatie. Ze hebben intussen hun woning verlaten en verblijven tijdelijk op een ander, veiliger, onderduikadres.

Agenten die privé bedreigd worden, het gebeurt gelukkig niet zo vaak bij ons. Maar het komt wel af en toe voor, zeggen de politievakbonden. Ieder jaar zijn er wel een aantal gevallen van politiemensen die geïntimideerd worden, meestal door het criminele milieu. Het OCAD, het orgaan voor de dreigingsanalyse, maakt dan meestal een analyse van de ernst van de bedreigingen en neemt zo nodig maatregelen. Dat gaat dan meestal om extra politiebescherming.

“Wat er nu in Nederland gebeurt, is verschrikkelijk en kan echt niet. Agenten moeten hun werk kunnen doen”, zegt Xander Simonis van politievakbond ANPV. Hij roept iedereen op om de kalmte te bewaren.

Van schrik doorgereden

Intussen zijn de drie verdachten die zijn opgepakt na de incidenten bij het boerenprotest in Heerenveen, in het noorden van Nederland, ondervraagd. Ze worden verdacht van poging doodslag. Al kan dat nog afgezwakt worden.

“Er wordt gezegd dat er met trekkers op politieagenten zou zijn ingereden, maar dat blijkt voorlopig nergens uit”, zegt advocaat Robert Snorn, die bij het verhoor van Jouke aanwezig was.

Jouke, op wiens tractor werd geschoten, heeft verklaard dat hij helemaal niet de bedoeling had om agenten aan te rijden. Hij is van schrik doorgereden, zo heeft hij volgens zijn advocaat verklaard.

Zijn moeder laat intussen weten dat ze op hun beurt een klacht willen indienen tegen de politie wegens poging doodslag. “Mijn zoon is nipt aan een kogel ontsnapt en heeft er oorsuizingen aan overgehouden.

De Rijksrecherche voert een onderzoek naar het schietincident. De drie betrokken landbouwers komen wellicht voor het weekend vrij.