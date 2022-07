Er zijn in Vlaanderen en Brussel nauwelijks nog huisartsenkringen zonder patiëntenstop in een of meerdere praktijken. In sommige regio’s kan de wachttijd oplopen tot twee jaar eer patiënten zich kunnen aansluiten. Wat moet je doen als je met zo’n stop geconfronteerd wordt? En wat als je dan net ziek bent? Wanneer kan en mag een arts zo’n stop inlassen?