Het kruipt overal, het schuurt, het plakt in je zonnecrème, het schakeert van donker en hard tot gelig en mul. Er liggen oppervlakkig geschat 2 triljoen korrels van tussen De Panne en Knokke. Dit is het verhaal van het zand op ons strand. Omdat we er zo gulzig mee blijven bouwen en stranden ophogen, is de voorraad straks misschien zomaar op.