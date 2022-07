Red Flame Sari Kees hoopt op basisplaats op EK: “Klaar om mijn kans te grijpen”

Bondscoach Ives Serneels lijkt het elftal waarmee hij zondag IJsland wil bekampen in de eerste EK-wedstrijd grotendeels rond te hebben. Een van de posities waarover nog twijfelt bestaat, is die van tweede centrale verdediger naast Laura De Neve. Daar lijkt het te gaan tussen Amber Tysiak en Sari Kees, teamgenotes bij OHL.

In de voorbije oefenduels tegen Engeland (3-0 verlies) en Oostenrijk (0-1 verlies) kreeg Kees centraal achterin de voorkeur op Tysiak. Die leek na een scheur in de adductoren in februari out te zullen zijn voor het EK maar is er in Engeland toch bij. In de laatste oefenmatch tegen Luxemburg (6-1 winst in Lier) scoorde ze zelfs twee keer. Niettemin mag ook de 21-jarige Kees hopen op een basisplaats, zondag tegen de IJslanders. “Als ik kansen krijg van de coach hier op het EK, ga ik die zeker grijpen”, zegt ze donderdag tijdens een persmoment in het Kilhey Court Hotel in Wigan, waar de Flames tijdens het toernooi verblijven.

Kees, zoals ze door haar teamgenotes overigens het liefst wordt aangesproken, debuteerde begin dit jaar voor de Flames op de Pinatar Cup in Spanje. Daarna stond ze in de basis tijdens de WK-kwalificatiematchen in Albanië (0-5) en Kosovo (1-6) en mocht ze van Serneels ook starten in drie van de laatste vier vriendschappelijke wedstrijden. “Ik denk wel dat ik mij heb bewezen. Natuurlijk hoop ik nu op speelminuten en die zal ik dan heel hard grijpen”, onderstreept ze.

In een groep met ook nog topfavoriet Frankrijk en Italië spelen de Flames zondag hun eerste wedstrijd tegen IJsland. Puntengewin, en liefst een zege, lijkt een must om een plaats in de begeerde top twee van de poule te halen en zo door te stoten naar de kwartfinales. “Alle wedstrijden op een EK zijn belangrijk en die eerste moet gewonnen worden, anders weet je dat het heel moeilijk wordt voor de volgende wedstrijden”, beseft Kees. “Maar we moeten het match bekijken en stap per stap proberen een zo goed mogelijk resultaat te boeken.”

© BELGA

Eurlings geniet van elk moment

Hannah Eurlings is met haar negentien lentes de benjamin in de groep van de Red Flames op het EK in Engeland. “Ik ben eerst en vooral supertrots om op deze leeftijd mijn land te mogen vertegenwoordigen. Maar verder sta ik er niet te veel bij stil dat ik de jongste van de groep ben. Ik geniet van elk moment en doe gewoon zoals normaal”, zegt ze donderdag tijdens een persbabbel in het hotel van de Belgische selectie in Wigan.

In de voorbije oefenduels tegen Oostenrijk, Noord-Ierland en Luxemburg kreeg Eurlings van bondscoach Ives Serneels flink wat speeltijd. Alleen in de eerste voorbereidingsmatch tegen Engeland (3-0 verlies) bleef ze op de bank. De jonge spits hoopt ook de komende wedstrijden, te beginnen zondag tegen IJsland, haar kwaliteiten te mogen tonen.

“Natuurlijk hoop ik op zoveel mogelijk speelkansen maar de eindbeslissing ligt uiteraard bij de coach. Die moeten wij allemaal gewoon accepteren. Maar als je hier bent, wil je ook spelen”, zegt de aanvalster van Oud-Heverlee Leuven, die ondanks haar jonge leeftijd al achttien caps verzamelde en vier keer raak trof.

Zondag openen de Flames hun Europees kampioenschap met een duel in Manchester tegen IJsland. In het besef dat daarna Frankrijk en Italië volgen, zit de druk voor die openingsmatch meteen op de ketel. “We hoeven niet onder stoelen of banken te steken dat we 100 procent voor de overwinning gaan. We gaan meer dan onze best doen”, benadrukt Eurlings.

De jonge spits beseft wel dat de Flames de punten niet cadeau zullen krijgen tegen de nummer 17 op de FIFA-ranking. België staat overigens twee plaatsen lager. “IJsland zal een heel sterke tegenstander zijn, heel stevig in de duels”, weet Eurlings. “Ze kunnen ook goed voetballen dus we mogen hen zeker niet onderschatten. Maar we gaan wel vol voor de overwinning zondag.”