‘The Godfather’-acteur James Caan op 82-jarige leeftijd overleden

De Amerikaanse acteur James Caan, onder meer bekend van zijn rol in ‘The Godfather’, is op 82-jarige leeftijd overleden.

Zijn familie heeft het overlijden zelf gemeld op Twitter. ‘De familie stelt de enorme stroom van liefde en berichten van medeleven op prijs en vraagt iedereen onze privacy te respecteren’, staat er op het officiële account van de acteur.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Jimmy, zoals zijn familie hem noemt, begon zijn carrière in de jaren ‘60 en brak definitief door met zijn rol van Sonny Corleone in de maffiafilm ‘The Godfather . Daarin speelde hij naast onder meer Marlon Brando en Al Pacino.

Caan werd geboren in 1940 in de Bronx, New York City, als zoon van een koosjere slager. Omdat hij zijn vader niet wilde volgen in de vleeshandel, streefde Caan aanvankelijk naar een carrière als voetballer, maar raakte geïnteresseerd in acteren na zijn studie aan de Hofstra University in de staat New York.

Na een reeks kleine film- en tv-optredens, raakte hij in 1965 bekend door ‘Red Line 7000’, gevolgd door een rol naast John Wayne en Robert Mitchum in de western ‘El Dorado’ uit 1966.

Maar de grote doorbraak kwam er met ‘The Godfather’ (1972), een rol die hem een Oscar-nominatie opleverde. Hij speelde de rol ook kort in een flashbackscène in ‘The Godfather II’, naar verluidt vroeg én kreeg hij daarvoor evenveel geld als voor zijn grote rol in de eerste film.

Nadien volgden toen tientallen rollen in grote films. In ‘Thief’, uitgebracht in 1981 en geregisseerd door Michael Mann, speelde hij een bankrover, maar hij speelde evengoed oorlogsfilms en komische rollen in luchtiger films als “Elf” (2003). Hij schitterde ook in de serie ‘Las Vegas’, die ook bij ons te zien was.

Caan is vier keer getrouwd, had vijf kinderen en stond gekend als een echt fuifbeest.

LEES OOK. “Dit is de slechtste film ooit gemaakt”: hoe 50 jaar geleden zo goed als niemand geloofde in het succes van ‘The godfather’ (+)