Ghislaine Maxwell tekent beroep aan tegen veroordeling tot twintig jaar cel

Maxwell heeft donderdag officieel beroep aangetekend tegen de gevangenisstraf die ze afgelopen week woensdag kreeg. De rechter had toen geoordeeld dat een straf van 240 maanden “voldoende en niet zwaarder dan nodig” was. Ze motiveerde dat door te zeggen dat Maxwell “rechtstreeks, herhaaldelijk en gedurende vele jaren deel aan een afschuwelijk plan om meisjes te verhandelen en te misbruiken.” De vrouw speelde volgens haar “een centrale rol bij het vergemakkelijken van misbruik.”

De advocaten van Maxwell gingen niet akkoord. Zij wezen erop dat hun cliënte niet gestraft mocht worden voor de misdrijven van Epstein, die in 2019 in afwachting van zijn eigen proces zelfmoord pleegde in zijn cel. Maxwell zelf betuigde na de uitspraak van haar straf voor het eerst medeleven met de slachtoffers. “Ik erken hun lijden en voel diep mee met alle slachtoffers in deze zaak. Ik erken daarbij ook dat ik een slachtoffer ben geweest van het helpen van Jeffrey Epstein om deze misdaden te begaan”, zei ze. “Mijn associatie met Epstein zal mij permanent bezoedelen.”

“Jeffrey Epstein had hier moeten staan voor jullie”, zei Maxwell. “In 2005. In 2009. En opnieuw in 2019. Al die vele keren dat hij werd beschuldigd, aangeklaagd, vervolgd. Hij had de slachtoffers de jarenlange jacht op gerechtigheid moeten besparen. Maar vandaag gaat het uiteindelijk niet over Epstein. Het is voor mij om mijn straf te krijgen en voor de slachtoffers om zich alleen tot mij te richten in de rechtbank. Aan hen zeg ik: het spijt me voor de pijn die je hebt ervaren.”

