Mysterieus granieten monument ’s nachts opgeblazen in Verenigde Staten

De politie van de Amerikaanse staat Georgia is op zoek naar de onbekenden die achter de explosie zitten die woensdagnacht een mysterieus granieten monument heeft vernietigd. In het monument waren esoterische boodschappen in twaalf talen gegraveerd. Sommige christelijke conservatieven noemden het een “satanisch” monument.

De zes stenen blokken werden in 1980 opgericht in de plattelandsregio in het zuiden van de Verenigde Staten. Het was een anonieme opdrachtgever die de blokken liet oprichten, in raadselachtige omstandigheden. Sommigen noemden de blokken zonder ironie het “Amerikaanse Stonehenge”. Het monument trok de aandacht van veel toeristen en andere nieuwsgierigen, maar ook van complotdenkers.

De boodschappen op de stenen riepen op om “harmonie met het oneindige te zoeken” of om “de mensheid te verenigen met een nieuwe levende taal”. Ook werd opgeroepen om de mensheid te beperken tot “500 miljoen individuen in eeuwigdurende balans met de natuur”.

In de nacht van dinsdag op woensdag “lieten onbekende individuen een explosief ontploffen”, zegt het onderzoeksbureau van Georgia (GBI), dat het onderzoek voert, op Twitter. Op bewakingsbeelden is te zien hoe de granieten blokken exploderen, terwijl er autolichten op schijnen. Niemand raakte gewond.

De politie stelde vast dat “een groot deel van de structuur” vernield is. Uiteindelijk werden de blokken volledig neergehaald “om veiligheidsredenen”, zegt het GBI, dat beelden publiceerde van een auto die het terrein verlaat.

(Lees verder onder de tweet)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De toeristische dienst van Georgia promoot het monument, de “Georgia Guidestones”, dat midden in de velden staat. Volgens de website van de toeristische dienst vormt het monument van zes meter hoog “ook een astronomische kalender”.

Politica Kandiss Taylor, die in mei in het stof beet voor de Republikeinse primaries voor de gouverneursverkiezingen in Georgia, verwelkomde al deze vernietiging van het “satanische” monument. De extreemrechtse complotdenker Alex Jones daarentegen betreurde het vandalisme, omdat het monument zou aantonen dat er wel degelijk een “complot” bestaat om de wereldbevolking te beperken.