Poetin: “Zelfs nog niet echt begonnen in Oekraïne”

De Russische president Vladimir Poetin heeft het westen donderdag opnieuw gewaarschuwd voor een militaire confrontatie, na de westerse reactie op de Russische invasie van Oekraïne. “Vandaag horen we dat ze ons willen verslaan op het slagveld. Wat moet je daarop zeggen? Dat ze het maar proberen”, zei de Russische leider. Iedereen moet weten dat Rusland in Oekraïne zelfs nog niet echt begonnen is, stelde Poetin.