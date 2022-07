Nieuwe Belgische ambassadeur klaar voor vertrek naar Kiev: “Een belangrijk signaal van steun aan de Oekraïners”

Premier Alexander De Croo (Open VLD) heeft Peter Van De Velde, de nieuwe Belgische ambassadeur in Oekraïne, ontmoet vlak voor het vertrek van Van De Velde naar zijn nieuwe werkplek in Kiev. Die gaat opnieuw open op 11 juli. Door de Russische invasie was ze sinds 1 maart gesloten.

Een evidente opdracht wordt de nieuwe post van Van De Velde dus allerminst. Het oorlogsgeweld raast nog altijd door in het oosten van het land. Maar na een veiligheidsanalyse van Buitenlandse Zaken en Defensie werd wel beslist dat de situatie veilig was om de diplomatieke werkzaamheden te hervatten.

“De heropening van onze ambassade moet nauwere contacten met de Oekraïense autoriteiten mogelijk maken”, zegt De Croo. “Dit vormt ook een belangrijk signaal van veerkracht en steun aan de Oekraïners. De terugkeer van onze diplomatieke teams naar Kiev is ook belangrijk met het oog op de reconstructie waarin Belgische bedrijven zeker een rol zullen spelen.”

LEES OOK. Amerikaans raketsysteem raakt Russen hard: “Als we ze eerder hadden gehad was de oorlog nu voorbij” (+)

LEES OOK. Omstreden plan van legertop wordt in allerijl teruggedraaid door Zelenski: komt er roest op de Oekraïense oorlogsmachine? (+)

(agy)