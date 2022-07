Muriqi is geland in België, Kosovaarse spits is klaar om recordaankoop Club Brugge te worden: “Die som schrikt me niet af”

Vedat Muriqi (28) is goed en wel in België gearriveerd. De Kosovaarse spits, die met een transfersom van 10 à 11 miljoen euro de nieuwe recordaankoop van Club Brugge moet worden, landde donderdagavond in Zaventem.

Muriqi was eerst van z’n thuisland, waar hij als international nog met vakantie was, naar Istanboel gevlogen. Vlak voor zijn tweede vlucht, naar Brussel, benadrukte hij tegenover een Turkse collega van Aspor nog hoe blij hij is met zijn nakende transfer. “Er waren veel aanbiedingen, maar mijn manager en ik vonden die van Club Brugge de juiste”, zei hij. “Of die recordsom me niet afschrikt? Neen, ik ben een prof, ik heb geen stress. Maar laten we toch nog even wachten tot alles getekend is.” Zijn medische tests staan alvast ingepland, de handtekening onder het vierjarige contract moet nadien volgen. (dvd)