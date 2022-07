Agent die George Floyd verstikte, krijgt 21 jaar celstraf in hoger beroep

De 46-jarige Chauvin was een jaar geleden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 22,5 jaar door een rechtbank in Minnesota, maar hij was in beroep gegaan tegen dat vonnis.

De federale aanklagers hadden de rechter gevraagd hem 25 jaar te geven, omdat hij “zijn gezag als politieagent had misbruikt en ongevoelig had gehandeld”. De verdediging wilde dat terugbrengen tot 20 jaar. Ze argumenteerden dat Chauvin berouw had getoond. De federale rechter veroordeelde hem uiteindelijk tot 21 jaar gevangenisstraf voor het schenden van de grondrechten van George Floyd.

Floyd kwam in mei 2020 om het leven bij een politieactie. Chauvin hield bijna negen minuten lang zijn knie op de nek van de Afro-Amerikaan, met diens dood als gevolg. De zaak veroorzaakte wereldwijde verontwaardiging en protesten onder de slogan Black lives matter. Chauvin werd na de feiten ontslagen uit het politiekorps van Minneapolis.

Bij het begin van de rechtszaak in Minnesota had de agent nog een pleidooi van onschuld laten indienen. Maar tijdens het proces pleitte hij alsnog schuldig over de dood van de zwarte man. (dhs)