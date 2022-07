Hein Vanhaezebrouck wil Casper Nielsen overtuigen, maar AA Gent ligt niet in poleposition voor Deen van Union

Gent volgt het dossier al een tijdje op de voet en heeft net als Club de nodige miljoenen veil om Nielsen weg te kopen bij Union. Het heeft ook een bod neergelegd bij de Brusselaars. De Deense middenvelder hield de Buffalo-boot zelf aanvankelijk af, omdat hij zich al door Club had laten overtuigen en op de Champions League rekende, maar nam nu toch het zekere voor het onzekere. Hij voerde intussen gesprekken met Gent-coach Hein Vanhaezebrouck, grote voorstander van zijn komst.

Dat wil echter niet zeggen dat Gent in poleposition ligt. Om te beginnen is er nog geen clubakkoord, want Union wil minstens 5 miljoen euro en zover ging Gent nog niet. Bovendien wordt Nielsen ook het hof gemaakt door enkele interessante buitenlandse clubs, praatte hij al met méérdere trainers en wacht hij voorlopig rustig af. Je weet maar nooit dat Club alsnog een nieuwe move doet en zijn oorspronkelijke bod verhoogt.

Blauw-zwart haakte echter af nadat Union Mogi Bayat een mandaat had gegeven om de uitgaande transfer mee in goeie banen te leiden. Bij Gent hopen ze net dat Bayat, makelaar van Vanhaezebrouck en goed thuis in de Ghelamco Arena, hen kan helpen in het bereiken van een deal. Maar het zijn nog altijd Nielsen en zijn eigen zaakwaarnemers die straks bepalen waar hij zal belanden.(dvd, kvu)