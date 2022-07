Noorwegen walst in zijn eerste EK-wedstrijd vlot over Noord-Ierland

Noorwegen heeft donderdag in het St. Mary’s Stadium van Southampton zijn eerste wedstrijd op het EK vrouwenvoetbal in Engeland met 4-1 gewonnen van Noord-Ierland. De Noren nemen de leiding over van Engeland in Groep A.

Na een knap uitgespeelde aanval bracht Julie Blakstad (10.) de Noren al snel op voorsprong door het leer koel in de linkerbenedenhoek te plaatsen. Amper drie minuten later stond het 2-0 toen Frida Maanum (13.) helemaal alleen kwam te staan en maar in doel hoefde te prikken. Net voorbij het halfuur maakte Caroline Hansen (31.) er vanop de stip 3-0 van.

Kort na de pauze maakte Julie Nelson (49.) een Noord-Ierse eerredder met het hoofd in de herneming bij een hoekschop. Het Noorse antwoord niet lang op zicht wachten, want vijf minuten later plaatste Guro Reiten (54.) een vrije trap knap in doel voor de 4-1.

Noorwegen telt nu net als Engeland, dat woensdag met 1-0 won van Oostenrijk, drie punten in groep A, maar komt aan de leiding op basis van zijn doelsaldo.

De Red Flames beginnen zondag aan hun EK met een duel tegen IJsland.