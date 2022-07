“Voormalig Japans premier Shinzo Abe neergeschoten tijdens speech”

De voormalige Japanse premier Shinzo Abe zou vrijdag neergeschoten zijn toen hij een speech hield in de stad Nara. Hij is naar het ziekenhuis gebracht met een hartstilstand.

Volgens een reporter van de Japanse openbare omroep NHK hoorde hij tijdens Abes toespraak schoten, waarna de voormalige premier in elkaar zakte. Abe leek volgens de eerste berichten te bloeden uit zijn borstkas nadat hij in de rug geschoten zou zijn. Volgens de brandweer vertoont hij geen teken van leven.

De politie meldt dat een man opgepakt is.

Abe Shinzo, die de langst dienende premier van Japan was, tot in 2020, was rond 11.30 uur lokale tijd een speech aan het geven voor de verkiezingscampagne van een kandidaat van de liberale democratische partij.