Russische buitenlandminister Lavrov aangekomen op G20 in Bali

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov is vrijdagochtend op Bali aangekomen voor de langverwachte besprekingen van de ministers van Buitenlandse Zaken van de G20. Bij zijn aankomst in het luxe Mulia Hotel in de badplaats Nusa Dua, werd Lavrov beleefd maar gereserveerd begroet door de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi. Op de achtergrond klonk echter geroep van omstanders die Rusland opriepen een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne.