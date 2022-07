182.000 kandidaat-huurders op wachtlijst voor sociale woningen

Wie door omstandigheden op de private woningmarkt geen huis of appartement vindt, kan in Vlaanderen een beroep doen op een sociale woning. De kandidaat-huurder moet zich daarvoor aanmelden bij een sociale huisvester. In 2021 stonden zo’n 182.000 mensen op een wachtlijst voor een sociale woning. Dat zijn er meer dan het jaar voordien, toen nog 169.000 mensen op de lijst stonden. Vlaanderen telt iets meer dan 175.000 sociale woningen, wat wil zeggen dat er meer wachtende mensen zijn dan dat er woningen zijn in ons land.

Minister Diependaele wijst erop dat het aantal wachtenden stijgt, maar dat die stijging dalende is. “In 2016 bedroeg de stijging nog 18 procent, in 2018 ging het over 14 procent, in 2020 10 procent en in 2021 8 procent.”

Nog volgens de minister gebeurde uitzonderlijk twee jaar geen actualisatie van de lijst. Die actualisatie gaat gepaard met schrappingen van kandidaat-huurders en het bijwerken van de gegevens, waardoor fouten in rijksregisternummer en/of naam en geboortedatum eruit gefilterd worden. “Nu de actualisatie uitzonderlijk twee jaar op rij niet gebeurd is wegens de coronapandemie, krijg je een vertekend beeld”, zegt Diependaele.

“Meer toewijzingen”

Die voegt daar aan toe dat een hoog aantal toewijzingen gebeurt. “In 2021 werd aan 11.277 kandidaat-huurders een sociale woning toegewezen. Dat betekent 10 procent meer toewijzingen dan in 2020. Van die toewijzingen gebeurde een kwart na een wachttijd van minder dan 1 of 2 jaar. De gemiddelde wachttijd bedraagt nu 3 jaar en 10 maanden.”

2021 was een recordjaar voor huurpremies en huursubsidies. Eind 2021 ontvingen 15.924 kandidaat-huurders een huurpremie, tegenover 13.522 in 2020. Het gemiddelde bedrag was maandelijks 180 euro.

Ook het aantal rechthebbenden op een huursubsidie nam in 2021 toe. Er waren 24.656 unieke rechthebbenden die minstens voor 1 maand de tegemoetkoming ontvingen, tegenover 23.388 het jaar voordien. In totaal werd voor meer dan 88,25 miljoen euro aan premies (37,25 miljoen) en subsidies (51 miljoen) uitgekeerd.