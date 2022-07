Onderzoek naar vader van Highland Park-schutter, die voor aanslag nog met zijn zoon sprak over “idioot” die toesloeg in Kopenhagen

De vader van Robert Crimo III, de Highland Park-schutter, zal strafrechtelijk worden onderzocht in verband met de schietpartij van 4 juli die het leven kostte aan zeven mensen. De man zou namelijk een verklaring hebben ondertekend die zijn zoon aan een wapenvergunning heeft geholpen. “Ik had geen flauw vermoeden dat dit zou gebeuren”, verdedigt hij zich.

Laurence Torck Bron: The Guardian, New York Post

Robert Crimo Jr, de vader van Robert Crimo III die verdacht wordt van het doden van zeven mensen tijdens een Fourth of July-parade in Highland Park nabij Chicago, zou zijn zoon geholpen hebben om een wapen aan te vragen in 2019. Daarom wordt een onderzoek geopend naar de man. Zelf zegt hij niet op de hoogte was van de plannen van zijn zoon.

In de staat Illinois moeten personen minstens 21 jaar oud zijn om een vergunning te kunnen krijgen om een wapen legaal te kunnen bezitten. Iedereen die jonger is, kan dat krijgen mits een schriftelijke toestemming van een ouder of voogd die zelf ook zo’n vergunning kan krijgen. Door die verklaring te ondertekenen, stemmen zij ermee in aansprakelijk te worden gesteld voor “eventuele schade als gevolg van het gebruik van vuurwapens of munitie door de minderjarige aanvrager”.

Robert Crimo Jr. ondertekende de aanvraag ondanks het feit dat zijn zoon eerder al twee keer problemen had gehad met de politie. In september 2019 had hij naar verluidt gedreigd om “iedereen in zijn familie te vermoorden”.

De vader zei echter geen spijt te hebben van het feit dat hij het formulier had ondertekend. “Als ik door de jaren heel wapens had gekocht en ze aan hem had doorgegeven, dan was dat een ander verhaal. Maar nu heeft hij alle processen doorlopen die verplicht waren om een aanvraag te kunnen indienen”, aldus Crimo.

Schietpartij in Kopenhagen

Na de aanslag op 4 juli nam de politie enkele wapens in beslag waaronder 16 messen, een dolk en een zwaard. De wapens werden later teruggegeven aan de familie nadat vader Crimo had beweerd dat de wapens van hem waren, en dus niet van zijn zoon. De wapens werden volgens de vader voor de veiligheid in de kamer van zijn zoon bewaard.

Volgens The New York Post zouden vader en zoon de nacht voor de aanval nog gesproken hebben over massaschietpartijen naar aanleiding van de dodelijke schietpartij in Kopenhagen. Volgens vader Crimo zou zijn zoon zelfs gezegd hebben dat de schutter in Kopenhagen een “idioot” was.

Robert Crimo III doodde maandag zeven mensen er verwonde meer dan veertig mensen tijdens een Fourth of July-parade in Highland Park in Chicago, Illinois. Hij wordt momenteel vastgehouden voor zeven aanklachten van moord met voorbedachten rade en riskeert een maximale gevangenisstraf van levenslang zonder de mogelijkheid om vervroegd vrijgelaten te worden.

Volgens de politie overwoog Crimo ook om een andere parade in Wisconsin aan te vallen, maar hij besloot dan om toch terug te keren naar Illinois, waar hij later gearresteerd werd aan het stuur van de auto van zijn moeder.