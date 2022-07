Ooit toptalent van Manchester City, nu hangt hij zijn schoenen aan de haak: Mathias Bossaerts (25) stopt met voetballen

Als jeugdspeler maakte Bossaerts, een sterkhouder in de nationale jeugdselecties, een veelbesproken overstap van Anderlecht naar Manchester City. Hij leek de gedoodverfde opvolger van Vincent Kompany, maar zover kwam het nooit. Hij kon niet doorbreken bij de Citizens en zakte af naar KV Oostende. Daar kwam hij in twee seizoenen slechts tot veertien profduels. Zijn laatste ploeg was NEC Nijmegen, in de Nederlandse tweede klasse.

“Na een stille periode wil ik graag mijn afscheid van het voetbal aankondigen”, schreef hij neer op sociale media. “Het was een avontuur met ups en downs, maar ik ben klaar voor iets nieuws in mijn leven. Het was een eer en plezier om de clubs te vertegenwoordigen waar ik speelde. Voetbal heeft me veel geleerd, zowel op als naast het veld. Ik zal die lessen meenemen in mijn volgende hoofdstuk.”