Olieprijzen stijgen opnieuw na korte daling

De olieprijzen hebben de voorbije dagen gejojood. In het begin van de week waren de prijzen duidelijk gedaald, maar in de tweede weekhelft werd opnieuw een stijging ingezet. Vooralsnog is er op weekbasis een daling. De oliekoersen worden beïnvloed door de vrees voor een recessie in navolging van energietekorten in Europa. Ook het beleid van de centrale banken tegen de torenhoge inflatie speelt een rol.

