Wat is er die fatale nacht gebeurd? Assisenproces moet straks antwoord geven op de vraag waarom Ilse Uyttersprot in bed werd vermoord

“Een kortsluiting in mijn hoofd.” Zo verklaarde vastgoedmakelaar en reclamemaker Jurgen Demesmaeker (51) meteen na de feiten. Net voordien, in de vroege ochtend van 4 augustus 2020, had hij zijn lief, oud-burgemeester van Aalst Ilse Uyttersprot (53) in bed om het leven gebracht met een hamer. De raadkamer heeft zich vrijdagochtend over het dossier gebogen. Een assisenproces lijkt onvermijdbaar.