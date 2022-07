Rechter kent geen genade voor wegpiraat (20) die koppel “rit uit de hel” bezorgde: “De beelden zijn krankzinnig”

De hallucinante feiten speelden zich af in de Oostendestraat in Diksmuide. Jens A. werd ontmaskerd door de ANPR-camera's. — © jhm

Een 20-jarige verkeersagressor uit Diksmuide heeft van de strafrechter een oplawaai van jewelste gekregen. In april achtervolgde Jens A. een doodsbang koppel kilometerslang met 175 kilometer per uur, hij sneed hen de pas af, reed hen aan en filmde alles met zijn dashcam. A. riskeerde 12 maanden effectieve celstraf maar de rechter strafte hem een pak harder.

De feiten speelden zich af in de nacht van 14 op 15 april in de Oostendestraat in Diksmuide. Twee veertigers die in een Peugeot rustig naar huis reden, wisten niet in wat hen te wachten stond. Kort na middernacht haalde Jens A. hen in zijn Seat in. Hij reed 175 kilometer per uur waar amper 70 mocht en haalde links van een vluchtheuvel in, aan het voetbalveld van Keiem. De man in de Peugeot was zo hard geschrokken dat hij even flikkerde met zijn lichten.

“Dat was voor die man blijkbaar reden genoeg om hen de stuipen op het lijf te jagen want wat volgde was een rit uit de hel”, zo sprak de advocaat van het koppel in de rechtbank. “Hij remde meermaals en trok dan weer op. Hij kwam naast hen rijden, haalde hen weer in en remde weer. Doodsbang draaide het koppel naar de andere richting maar die man deed tweemaal hetzelfde.”

Contact- en straatverbod

“Het ging kilometerslang door tot hij hen uiteindelijk ook aanreed. Het koppel is nog altijd doodsbang. Van de stress konden ze 14 dagen niet werken. Beseft hij wel wat hij heeft aangericht?” De rechter kende het koppel een schadevergoeding toe van 4.310 euro. Jens A. kreeg een contact- en straatverbod voor het paar.

Een uur na de rit werd A. al opgepakt door de politie. Hij bleek licht onder invloed van alcohol. Sindsdien zit hij in de cel. Er moest een passende straf gevonden worden voor Jens A. “Het was gewoon een afschuwelijke kamikazerit”, zo sprak de procureur. “Wij weten werkelijk niet wat die man op dat moment bezield heeft.” Het Openbaar Ministerie eiste 12 maanden effectief wegens kwaadwillige belemmering van het verkeer. De rechter vond dat véél te mild. (Lees verder onder de foto)

A. reed 175 kilometer per uur waar amper 70 mocht en haalde links van een vluchtheuvel in, — © jhm

“Ik heb de beelden meermaals bekeken. Ze zijn gewoon krankzinnig. Mijn haren gaan ervan rechtstaan. Ik zie beelden van pure wegpiraterij, terwijl u tot 180 kilometer per uur rijdt en luistert naar hardstyle muziek”, zo richtte de rechter zich tot de beklaagde. “U hebt wetens en willens die mensen achtervolgd én een beweging gemaakt om hen aan te rijden. Het is krankzinnig. Ik geef u 3 jaar cel met uitstel onder fikse voorwaarden. Bovendien zag ik in het strafwetboek dat ik u een rijverbod kan opleggen voor die feiten. U krijgt er een van 4 jaar.”

Jens A. verliet als een geslagen hond de zittingszaal maar de kous is voor hem nog niet af. Er wacht hem nog een vervolg in de politierechtbank. De man had zijn rijbewijs nog geen twee jaar en geldt als een jonge bestuurder. Daarom riskeert hij voor de talloze overtredingen zijn rijbewijs opnieuw te moeten behalen, naast een zware geldboete en een fiks rijverbod.

Zelf bewijzen geleverd

In de politierechtbank zal hij zich bovendien voor meerdere feiten moeten verantwoorden. De bewijzen daarvoor leverde A. alweer zelf: op zijn dashcam werden beelden gevonden die aantonen dat de jongeman met 117 kilometer per uur door de bebouwde kom scheurt en bovenal ook ’s nachts op de E40 met 165 kilometer per uur een vrachtwagen inhaalt op de pechstrook.

Wordt dus vervolgd.