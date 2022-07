Wereldleiders roemen “wereldwijde leiderschap” van Japanse oud-premier Shinzo Abe

Verschillende wereldleiders hebben met verbijstering gereageerd op het overlijden van de Japanse oud-premier Shinzo Abe. Ze roemen zijn “wereldwijde leiderschap”. Abe werd vrijdag vermoord toen hij een toespraak hield in de westelijke Japanse stad Nara.

Onze premier Alexander De Croo spreekt over een “ontstellende aanslag”. “België stuurt zijn oprechte deelneming aan zijn familie en de mensen van Japan”.

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen noemt Abe “een fantasisch persoon, grote democraat en voorvechter van de multilaterale wereld”. “Ik rouw met zijn familie, vrienden en de bevolking van Japan. Deze brutale en laffe moord schokt de hele wereld.”

“Ik zal de brute moord op deze grootse man nooit begrijpen. Japan, de Europeanen delen uw verdriet”, zegt de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel.

Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO is “diepbedroefd door de gruwelijke moord op Shinzo Abe, een verdediger van de democratie en al vele jaren mijn vriend en collega”.

“Velen zullen zich zijn wereldwijde leiderschap in moeilijke tijden blijven herinneren. Mijn gedachten zijn bij zijn familie, vrienden en het Japanse volk”, tweet aftredend Brits premier Boris Johnson.

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz zegt dat hij “verbijsterd en diep bedroefd” is. “De dodelijke aanslag op Shinzo Abe laat me met stomheid geslagen en diep bedroefd achter”, schrijft hij op Twitter. Hij benadrukt dat hij “aan de zijde van Japan staat in deze moeilijke uren”.

Het Kremlin “veroordeelt met sterkst mogelijke bewoordingen” de moord. De Russische president Vladimir Poetin zal in de nabije toekomst een rouwbetuiging sturen, klinkt het nog. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov benadrukt de goede band die Poetin met Abe had.